Молния ударила в пастуха в Аненах: мужчина погиб

Молния ударила в пастуха в Аненах: мужчина погиб

Во время грозы погиб пастух. Трагедия произошла в селе Троица Ноуэ Новоаненского района.

Информацию для unimedia.info подтвердила сотрудник пресс-службы Генерального инспектората полиции Диана Фетко. Согласно полученным данным, труп мужчины без признаков насильственной смерти нашли в поле.

Как было установлено, 60-летний местный житель пас коз на окраине села. В него ударила молния, мужчина погиб на месте.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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