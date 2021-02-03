Молитвами иудеев

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В Кишинёве восстановят ешиву знаменитого равви Цирельсона

Построенная в 1910-м синагога «Равви Цирельсон» последние 30 лет стоит в руинах. За минувшие годы предпринималось несколько попыток её восстановить. Всё, что удалось сделать, – убрать завалы и обнести разрушенное здание забором.

В прошлом году дело сдвинулось с мёртвой точки: завершён первый этап сбора финансовых средств и проведены начальные восстановительные работы.

С миру – по евро

Кишинёвская синагога находится на улице Равви Цирельсон, 8. Требуемая на её восстановление сумма в €4,5 млн относительно небольшая, если учесть, что реконструкция здания Бессарабского земства, сохранившегося неповреждённым, обошлась в €50 млн. Но деньги на реставрационные работы данного памятника истории выделил Евросоюз, а ешиву планируют восстановить на пожертвования. Сбор средств ведётся через открытый специально для этой цели в интернете сайт (maaser.ru/moldova/tirilson), и разделён он на несколько этапов.

Первый уже завершён. В ходе него было собрано €10 тыс., которые направили на расчистку территории и снос опасных руин. Сейчас анонсирован второй этап, на который требуется

€50 тыс. на инженерное проектирование и начало строительных работ. На сегодняшний день удалось собрать около €30 тыс. После окончания второго стартует третий этап, предусматривающий сбор €400 тыс. на фундамент. И так этап за этапом, пока не будет собрана нужная сумма.

КСТАТИ

Желающие пожертвовать денежные средства на восстановление кишинёвской синагоги Равви Цирельсона могут связаться с раввином Шимоном Даниелем Изаксоном по номеру телефона 0609 48 013.

Плюс одна синагога

В Кишинёве проживает 15–20 тыс. евреев и лиц, исповедующих иудаизм. Четырёх небольших синагог в столице для такого большого количества верующих явно недостаточно. Тем более что одна из них исключительно студенческая. Она основана молодыми людьми из Израиля, обучающимися в молдавских вузах. К слову, в Кишинёве обучаются около тысячи студентов из этой страны, половина из них – иудеи.

Синагога стекольщиков (она в советское время была главной столичной) находится ниже Центрального рынка. Ещё одна, Сенная, – напротив бывшего Центрального стадиона. Обе располагаются в исторических зданиях, изначально служивших культовыми сооружениями.

Самой молодой, четвёртой синагоге, всего два года. Находится она в культурном еврейском центре «Кедем». Её основал раввин Еврейской общины Молдовы молодой и приветливый Шимшон Даниель Изаксон.

– Как было задумано изначально, прихожане этой синагоги потом будут посещать восстановленную ешиву «Равви Цирельсон», – говорит Шимшон Даниель Изаксон. – Еврейская община республики настаивала именно на восстановлении этого сильно разрушенного здания, а не на строительстве нового. Потому что синагогу, названную теперь его именем, основал равви Лейб Цирельсон, а он для иудеев Молдовы личность выдающаяся. Восстановить ешиву, значит увековечить память знаменитого раввина.

Еврейская община республики настаивала именно на восстановлении этого сильно разрушенного здания, а не на строительстве нового. Потому что синагогу, названную теперь его именем, основал равви Лейб Цирельсон, а он для иудеев Молдовы личность выдающаяся. Восстановить ешиву, значит увековечить память знаменитого раввина.

Великий раввин

В начале XX века Кишинёв был наполовину еврейским городом. В нём действовало 77 синагог – по одной на каждой улице. Это одна из заслуг равви Лейба Цирельсона. Он родился на Украине в семье раввина. В 19 лет, что является редчайшим случаем, стал раввином. В 1908 году он становится главным раввином Бессарабии, где было зарегистрировано около 200 синагог. За последующие 15 лет стараниями Л. Цирельсона количество бессарабских синагог почти удвоилось. Увеличилось и количество лицеев с преподаванием на идиш. Открывались кошерные кухни и медицинские пункты. Еврейская больница в Кишинёве (сегодня в разрушенном состоянии) – тоже заслуга Лейба Цирельсона.

К тому времени его имя приобрело мировую известность. Он – лидер и основатель всемирного движения «Агудат Исраэль». Был членом совета Большой синагоги в Вене, успел побывать сенатором парламента Румынии, был вхож к румынскому королю. Равви Цирельсон и в Российской империи был известной религиозной личностью, получил звание Почётного гражданина Российской империи и титул генерала-духовника. В 1918 году, когда Бессарабия становится частью королевства Румыния, Лейб Цирельсон занимает пост главного раввина Бессарабии и остаётся им до самой смерти в 1941 году. Погиб Лейб Цирельсон 6 июля 1941 года во время артобстрела Кишинёва. Похоронен на старом столичном еврейском кладбище. Его могила сохранилась до сих пор, однако несколько раз её место менялось, так как территорию кладбища сокращали. Теперь прах равви Цирельсона покоится среди жертв кишинёвского погрома 1903 года.

Творение зодчего Эллади

Став главным раввином Бессарабии, в конце 1908 года Цирельсон инициирует строительство ешивы в нижней, самой старой части города, где зарождался Кишинёв. Турецкое владычество наложило отпечаток на этот район – улицы там узкие, кривые, проложены как попало. Жилая архитектура этой части города в начале XX века ещё сохраняла турецкий стиль и больше напоминала деревню. Первые этажи некоторых домов были каменные, а вторые – деревянные. Но больше всего было саманных одноэтажных домиков с подслеповатыми оконцами и соломенными крышами. И среди этой деревни строится изящное, впечатляющее здание ешивы. Зодчий постарался. Есть мнение, что им был сам Митрофан Эллади, занимавший пост главного архитектора Кишинёва в годы строительства ешивы (1898–1911). Здание кишинёвской мэрии – тоже творение М. Эллади (в сотрудничестве с Александром Бернардацци).

Архитектурные линии ешивы впечатляли. Они до сих пор трогают, хотя здание стоит в руинах. В её стенах обучались сотни священнослужителей иудейского вероисповедания, среди них много известных людей – раввинов, авторов религиозных трудов. Сам Лейб Цирельсон тоже преподавал в ешиве, особенно активно в 1930-х годах.

В 1946 году советская власть национализировала здание и переделала его под промышленное предприятие. В подвале, где находилась миква – бассейн для ритуальных омовений, – действовала котельная. С бывшей ешивой не очень церемонились, и к концу 1980-х годов она дошла до удручающего состояния.

Богадельня отменяется

– Ешива – та же синагога, только с академическим уклоном. Можно сказать, религиозная гимназия по изучению торы, – объяснил раввин Шимшон Даниель Изаксон. – Равви Цирельсон так и задумывал ешиву: в одном крыле здания – синагога с изучением торы, во втором – богадельня. Необходимости только в синагоге тогда не было. Через несколько кварталов выше к центру действовала Большая хоральная синагога – центр религиозной жизни евреев Кишинёва. Хоральная синагога сохранилась, но изменилась до неузнаваемости. В её полностью перестроенном здании сейчас размещается Русский драматический театр им. А. П. Чехова.

По словам раввина Еврейской общины Молдовы, проект восстановления ешивы начали разрабатывать семь лет назад.

– Так как оригинальные эскизы здания не сохранились, архитекторы опирались на исторические фотографии внешнего вида ешивы, – рассказал Шимшон Даниель Изаксон. –Некоторые из них нашли в библиотеке Конгресса США. Дело в том, что одно из требований к восстановлению здания – до мельчайших подробностей повторить внешний вид, каким его одобрил равви Цирельсон. Компьютерная графика показывает, как будет выглядеть возрождённая ешива. Одно слово – впечатляюще.

Богадельни в восстановленном здании ешивы уже не будет. Это крыло отведут под учебные классы и музей. А во втором, как и при равви Лейбе Цирельсоне, будет ешива. Осталось собрать необходимую сумму. Раввин Шимшон Даниель Изаксон уверен: соберут.

Олег Таценко

Комментарий специалиста

Здание со стержнем

Евгений Смолин, архитектор, автор проекта реставрации объекта:

– Здание очень грамотно и качественно построено. В начале XX века уже понимали значение сейсмической безопасности сооружений, поэтому в конструкции применили металлические тяжи – стержни, проложенные внутри стен и прочно соединённые друг с другом по углам здания. Благодаря им дом до сих пор не развалился, хотя выдержал несколько серьёзных землетрясений. Фундамент здания сохранился, но он будет усилен. А те части основания, на которых стоят уцелевшие наружные стены, будут построены заново – сейсмические толчки не пошли им на пользу. Подвальные помещения восстановят, как и всё здание. Здесь откроется миква с подсобными помещениями и благотворительная столовая.

Комментарий

Подлинный фасад

Ион Штефэницэ, гендиректор Агентства по инспектированию и реставрации памятников:

– Под новые условия и требования перепланируются многие исторические здания. Это общемировая практика. Главное – сохранится подлинный фасад ешивы. Это даст право отнести здание к историческим архитектурным памятникам. Если всё пойдёт так, как планирует Еврейская община, к 2023 году Кишинёв получит ещё один восстановленный памятник архитектуры.