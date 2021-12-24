Moldsilva предупреждает: за незаконную вырубку елей грозит крупный штраф

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В канун зимних праздников по всей стране открылись сотни точек продажи ёлок, однако некоторые граждане в целях экономии прибегают к незаконной вырубке новогодних деревьев. В связи с этим агентство Moldsilva предупреждает, что сэкономить на этом не выйдет, так как штраф за вырубку ели гораздо больше ударит по кошельку, чем её покупка.

Так, незаконная рубка новогодних деревьев, согласно Кодексу об административных правонарушениях, влечёт за собой штраф в размере от 1200 до 1500 леев или исправительные работы на срок от 40 до 60 часов. Кроме того, придётся выплатить нанесённый ущерб – от 1000 до 2000 леев, передаёт publika.md.

В период зимних праздников сотрудники Moldsilva будут проводить проверки, направленные на предотвращение незаконной вырубки лесов.

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