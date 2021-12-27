Молдову заметает снегом: какова ситуация на дорогах

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Минувшей ночью работы по расчистке трасс от снега и борьбе с гололёдом проводились во всех районах страны. Об этом сообщили в Государственной администрации автодорог.

По данным ведомства, в работах были задействованы 157 спецмашин и 237 человек. Было использовано 2215 тонн противоскользящего материала. В настоящее время движение на дорогах страны осуществляется в условиях зимы.



Участникам дорожного движения рекомендуется соблюдать ПДД, в особенности в том, что касается оснащения автомобилей и их вождения зимой. Для получения информации об условиях на дорогах можно обращаться по номерам: (022) 22-55-30 и (022) 74-89-61.

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