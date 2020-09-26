Молдову впервые посетит президент Межпарламентского союза

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Габриэла Куэвас Баррон прибудет в нашу республику по приглашению Зинаиды Гречаный.

В понедельник, 28 сентября, у нас состоится двусторонняя встреча, в ходе которой мы обменяемся мнениями о сотрудничестве между Парламентом Республики Молдова и Межпарламентским союзом. Мы также рассмотрим возможности укрепления двусторонних отношений между Республикой Молдова и Мексикой, учитывая, что Габриэла Куэвас Баррон является членом Палаты депутатов Генерального Конгресса Союза Мексиканских Соединенных Штатов, – отметила спикер на своей странице в соцсети.

Габриэла Куэвас Баррон также встретится с членами делегации Парламента Республики Молдова в Межпарламентском союзе. В рамках визита в законодательном органе будет представлена Юбилейная книга Межпарламентского союза «К 130-летию МПС».

МПС – это глобальная организация национальных парламентов, в которую входят 179 парламентов и 13 ассоциированных членов, что делает его крупнейшим межпарламентским форумом в мире. Республика Молдова стала членом Межпарламентского союза в 1992 году.

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