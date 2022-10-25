Молдову пригласили на саммит глав МИД стран НАТО

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Украину, Молдову и Грузию, а также Боснию и Герцеговину, Финляндию и Швецию пригласили принять участие в саммите министров иностранных дел стран НАТО, который состоится 29-30 ноября в Бухаресте. Об этом 25 октября сообщило румынское издание Agerpres со ссылкой на официальные источники.

В рамках встречи состоится четыре сессии, посвящённые реализации решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, войне в Украине, энергетической безопасности и партнёрам.

Встречу министров иностранных дел НАТО Румыния примет впервые, передаёт ru.espreso.tv.

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