Молдову посетят верховные комиссары и спецпредставитель ОБСЕ

Молдову посетят верховные комиссары и спецпредставитель ОБСЕ

Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат ПСРМ Василий Боля после встречи с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ  Маргаретой Седерфельт на полях 29-й сессии ПА ОБСЕ, которая проходит в Бирмингеме, Великобритания.

– Мы обсудили последние события в молдавской политике, а также вызовы, стоящие перед молдавским обществом. Рассмотрели вопросы отступления от демократических принципов, которые допускает нынешняя власть в судебной системе, в СМИ, в процессе реформирования системы высшего образования. Я получил заверения, что нашу страну посетят Верховный комиссар ОБСЕ по правам человека, Верховный комиссар ОБСЕ по правам меньшинств и Специальный представитель ОБСЕ по СМИ, чтобы на месте ознакомиться с существующими проблемами, – подчеркнул Боля. 

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