Молдову посетят содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ и председатель Палаты депутатов парламента Румынии

Молдову посетят содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ и председатель Палаты депутатов парламента Румынии

Содокладчики Мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы посетят Кишинёв 6-9 июня с ознакомительным визитом. Его повестка включает встречи с председателем парламента Игорем Гросу, а также с представителями всех парламентских фракций.

Официальные лица встретятся и с президентом, членами правительства, представителями СМИ и НПО. Содокладчики задокументируют информацию, связанную с функционированием демократических институтов в нашей стране, реформами в сфере правосудия и борьбы с коррупцией и с последствиями войны в Украине.

На этой неделе также ожидается визит председателя Палаты депутатов парламента Румынии Иона-Марселя Чолаку. В понедельник, 6 июня, он встретится с Игорем Гросу, после чего они проведут совместную пресс-конференцию. Повестка визита включает также встречи с президентом и премьером. Председателя Палаты депутатов румынского парламента будет сопровождать делегация, состоящая из депутатов и сенаторов, сообщает moldpres.md.

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