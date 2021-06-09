Молдову посетит предвыборная миссия ПАСЕ

Молдову посетит предвыборная миссия ПАСЕ

Предвыборная миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетит Молдову с 9 по 12 июня. В рамках визита делегация встретится с председателем Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный.

Также запланированы встречи миссии ПАСЕ с председателями фракций парламента Х созыва – ПСРМ, ПДС, ППДП, “Шор”, ДПМ и группы “Pro Moldova”. Кроме того, состоится серия встреч с представителями других органов власти Республики Молдова, а также с лидерами внепарламентских партий, участвующих в выборах, и с представителями гражданского общества, пишет moldpres.md.

Досрочные парламентские выборы в Молдове пройдут 11 июля.

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