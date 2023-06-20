Молдову посетит новый премьер Румынии

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку вместе с председателем Сената Николае Чукэ в среду посетят Кишинёв с однодневным визитом, сообщили источники в правительстве соседней страны. Гости встретятся с президентом Майей Санду, премьер-министром Дорином Речаном и спикером Игорем Гросу.

Правительство во главе с Марчелом Чолаку было приведено к присяге 15 июня. Это первый зарубежный визит румынского премьер-министра с момента вступления в должность, передаёт moldpres.md.

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