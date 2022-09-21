Молдову посетит делегация Венецианской комиссии

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Группа экспертов Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) совершит ознакомительный визит в Кишинёв 22-23 сентября.

Официальные лица проведут встречи с председателем парламента Игорем Гросу, членами комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ, комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, а также с представителями парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов. Программа визита также включает беседы с представителями Совета по телевидению и радио, Конституционного суда, Генеральной прокуратуры и Высшей судебной палаты Республики Молдова, передаёт moldpres.md.

Дискуссии будут сосредоточены на изменениях в Кодексе аудиовизуальных медиауслуг. В состав делегации войдут эксперты Вероника Билкова (Чехия) и Ян Велаерс (Бельгия), а также официальный представитель Совета Европы Михаэль Янссен.

Визит экспертов Венецианской комиссии состоится в рамках подготовки заключения комиссии по Закону об информационной безопасности и закону, предусматривающему наказание за использование символики, связанной с конфликтом в Украине. Заключение будет рассмотрено и принято на 132-м пленарном заседании Венецианской комиссии 21-22 октября.

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