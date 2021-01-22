Молдову посетит делегация Национального собрания Венгрии

Молдову посетит делегация Национального собрания Венгрии
Спикер парламента провела сегодня встречу с Шандором Сабо, Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Республике Молдова. Собеседники обсудили вопросы сотрудничества между Молдовой и Венгрией в различных областях и отметили высокий уровень двусторонних молдо-венгерских отношений. 

Также была рассмотрена проблема пандемии COVID-19 и меры, необходимые для борьбы с ней, в том числе вакцинация против коронавируса.
– Выразила надежду на преодоление глобального кризиса в области здравоохранения и полное возобновление хорошей деятельности во всех областях. В этом контексте обсудили необходимость возобновления усилий по организации визита в Республику Молдова Председателя Национального собрания Венгрии Ласло Кёвера во главе парламентской делегации, – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети. 
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