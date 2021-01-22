Молдову посетит делегация Национального собрания Венгрии

– Выразила надежду на преодоление глобального кризиса в области здравоохранения и полное возобновление хорошей деятельности во всех областях. В этом контексте обсудили необходимость возобновления усилий по организации визита в Республику Молдова Председателя Национального собрания Венгрии Ласло Кёвера во главе парламентской делегации, – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.