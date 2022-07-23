Молдову ожидают дождливые, но жаркие выходные

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По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье по всей стране пройдут обильные осадки, возможны грозы. В то же время в воскресенье на юге температура воздуха поднимется до +37 градусов.

В субботу, 23 июля, в центральных районах страны температура воздуха составит от +32 до +35 градусов днём и от +16 до +19 ночью. А в воскресенье днём столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

Следующая неделя, по прогнозам синоптиков, тоже начнётся с дождей и гроз в центральных и южных районах.

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