Молдову может посетить премьер-министр Армении Никол Пашинян (ВИДЕО, ФОТО)

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Возможность организации визита, а также проведения заседания двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Форума деловых людей Игорь Додон обсудил сегодня в ходе рабочей встречи с Послом Республики Армения в Республике Молдова Дживаном Мовсисяном. В центре внимания были вопросы, касающиеся дальнейшего развития молдавско-армянского диалога в областях, представляющих взаимный интерес.

Президент подчеркнул, что в последние годы отношения между нашими странами значительно укрепились, в том числе на уровне руководства. Так, в ноябре 2017 года состоялся первый в истории двусторонних отношений официальный визит Президента Республики Молдова в Армению, а в 2018 и 2019 годах глава молдавского государства отправился в Ереван для участия, соответственно, в Саммите Франкофонии и Евразийского экономического союза. Кроме того, в феврале 2020 года Армению посетила молдавская парламентская делегация во главе со спикером Зинаидой Гречаный.

– В этом контексте мы обсудили возможность организации визита премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в Кишинев. Изначально его приезд планировался на июнь, но пандемия внесла свои коррективы. В связи с этим я подчеркнул, что молдавская сторона готова продолжить обсуждение этого вопроса и ждет встречных предложений армянской стороны. Кроме того, одновременно с визитом армянского премьера было бы целесообразно провести заседание двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Форума деловых людей. В связи с этим был подчеркнут обоюдный интерес к расширению торговых и экономических связей между нашими странами, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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