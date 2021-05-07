Молдове нужно брать пример с Беларуси, – Додон (ВИДЕО)

0

Александр Лукашенко – настоящий патриот своей страны. Благодаря ему Беларусь развивается и существует как государство. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска своего видеоблога. Председатель ПСРМ в очередной раз выразил уверенность в том, что Молдове нужно брать пример с Беларуси.

– Беларусь за 30 лет независимости ушла вперёд по сравнению с тем, что было при развале Советского Союза, а Молдова где? Молдова ушла вниз. За 30 лет у нас даже уровень ВВП на 30% ниже, чем было при выходе из Советского Союза. В Беларуси развита промышленность, здесь строят дороги, здесь хорошая социальная политика со стороны государства. Во внутреннюю политику я не лезу – это их дело. Но считаю, что с Беларуси можно и нужно брать пример, – сказал он.

Игорь Додон также коротко рассказал о своём визите в Минск, отметив, что все расходы взяла на себя принимающая сторона.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.