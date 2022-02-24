“Молдове нужен мир”: Игорь Додон выступил с заявлением по событиям в Украине

“Молдове нужен мир”: Игорь Додон выступил с заявлением по событиям в Украине

Публикуем его текст без сокращений. 

Уважаемые сограждане!

Призываю к спокойствию, политическому нейтралитету и мудрости в сложившейся чрезвычайно сложной ситуации у наших соседей. Прекрасно понимаю, что в эти моменты общество может легко запаниковать. Люди ждут от власти чёткие ориентиры, чтобы обеспечить свою безопасность, быть уверенными, что они получат от государства всю необходимую поддержку.

Убеждён, что это произойдет.

Более того, считаю, что из произошедшего у соседей надо извлечь важный урок – нельзя упускать возможность достигать компромисса путём переговоров, нельзя нагнетать напряженность, избегать диалога. Иначе война может стать неизбежной.

Дорогие сограждане!

Молдове нужен мир. Давайте сплотимся вокруг этой цели. Поможем властям сделать для этого всё возможное – проявить мудрость, не втянуть страну в воронку геополитического противостояния.

Молдаване должны дружить со всеми, это наша отличная черта, наше умение, наше преимущество! А нашим соседям желаем скорейшего восстановления мира!

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