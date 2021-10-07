Молдове грозит дефицит электроэнергии

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Уже на следующий неделе Молдова может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Это следует из официального сообщения Молдавской ГРЭС, которая уведомляет о «сокращении/прекращении поставок электроэнергии (…) до урегулирования вопросов поставки газа в Республику Молдову и заключения договора между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз».

Руководство предприятия отметило, что если ситуация с поставками природного газа не будет урегулирована, с 11 октября поставки электроэнергии будут сокращены «пропорционально».

Ранее мы писали, что Молдове не хватает газа, в связи с чем АО «Молдовагаз» призвало население уменьшить его расход.

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