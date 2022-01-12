“Молдовагаз”: Риск прекращения поставок природного газа действительно существует

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АО “Молдовагаз” подтвердило, что в Молдове существует риск прекращения поставок природного газа. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице поставщика в соцсети.

По данным ведомства, переговоры о предоставлении краткосрочного коммерческого кредита с целью оплаты части текущего потребления в январе в пользу ПАО “Газпром” ведутся с ключевыми банковскими учреждениями страны.

– Существующие сложности в выдаче такого кредита носят технический характер и связаны с текущим финансовым положением АО “Молдовагаз”, включая крупную историческую задолженность перед ПАО “Газпром”. Риск прекращения поставок природного газа действительно существует, – говорится в сообщении.

АО “Молдовагаз” отмечает, что контрактные условия по оплате поставленного газа не изменились, начиная с момента подписания документа в 2007 году, и применяемая к Республике Молдова практика оплаты поставок широко распространена. В начале следующей недели состоится заседание Наблюдательного совета предприятия, на котором будет рассмотрен вопрос о текущих платежах по поставкам природного газа с принятием соответствующих решений.

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