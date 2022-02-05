“Молдовагаз” развенчивает мифы: В газопроводы воздух не добавляется

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В АО «Молдовагаз» неоднократно поступали обращения и петиции от потребителей из разных регионов Республики Молдова относительно качества природного газа, а также жалобы, что газ якобы смешивается с воздухом. В связи с этим компания опубликовала разъяснение для потребителей.

По данным пресс-службы ведомства, при рассмотрении таких петиций АО «Молдовагаз» несет все организационные расходы (командировки, забор проб и проведение лабораторного анализа) для контроля качества газа на месте у лица, отправившего петицию. Рассмотрение подобного рода петиций осуществлялось с привлечением рабочих комиссий. В каждом случае было установлено, что физико-химические параметры природного газа, поставляемого потребителям, в полной степени соответствуют требованиям нормативных документов.

– Cо всей ответственностью и недвусмысленностью АО «Молдовагаз» заявляет, что в газопроводы не добавляется воздух, так как в нормальных условиях эксплуатации природный газ представляет собой воспламеняющуюся субстанцию, тогда как смесь газа и воздуха взрывоопасна с сильными разрушительными последствиями. Согласно действующим нормативным документам, объемное присутствие кислорода в газе не должно превышать 1%, так как точка воспламенения метана в смеси с воздухом составляет от 5 до 15%. В то же время, необходимо отметить тот факт, что мировой практике неизвестны технологии и установки по введению воздуха в газовую сеть с целью его смешения с природным газом, – говорится в сообщении компании.

Объем и качество импортируемого природного газа на начальном этапе проверяется на пунктах входа в страну на приграничных газоизмерительных станциях в Алексеевке, Гребениках и Орловке (Украина), а также в Каушанах (Молдова) в постоянном режиме. В частности, определяется объем и химический состав природного газа (метан, этан, пропан, бутан, пентан, другие тяжелые водородные соединения, углекислый газ, азот, кислород) насыщенность, влажность и теплотворность.

На всех приграничных газоизмерительных станциях используется одинаковое оборудование. Химический состав определяется ежечасно, а на основе часовых показателей высчитывается средневзвешенный ежедневный уровень теплотворности и, как следствие, его среднемесячные показатели. Кроме этого, посредством поточных гидрометров определяется показатель температуры точки росы испарений воды в газе.

– В связи с тем, что Республика Молдова не располагает значительными собственными месторождениями газа, АО «Молдовагаз» поставляет потребителям только импортируемый природный газ. Таким образом, импортируемый газ не смешивается в национальной сети с другими видами газа. Предприятия АО «Молдовагаз» не располагают оборудованием по смешиванию природного газа, за исключением установок по его одоризации, которое является воспламеняющимся веществом и добавляется в максимальном соотношении 16 граммов на 1000 кубометров с целью придания выраженного специфического запаха в соответствии с нормами безопасности, – отмечает руководство “Молдовагаз”.

По мнению многих людей, повышенное потребление природного газа объясняется его низким качеством. Следует подчеркнуть, что потребление зависит от множества факторов, включая техническое состояние газового оборудования потребителя. Чаще всего качество горения природного газа связано с отложением механических нечистот в горелках кухонного оборудования, а также автономных систем отопления. При этом, ответственность за их состояние и техническое обслуживание лежит на самом потребителе. Следует отметить, что с 2002 года обслуживание кухонного оборудования и систем отопления не является обязанностью газораспределительных операторов. Газораспределительные предприятия принимают участие, посредством экстренных оперативных бригад, только в устранении утечек, определенных органолептическим путем (наличие запаха газа) из используемого оборудования, которые могут спровоцировать концентрацию не менее 1% от объема помещения.

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