“Молдовагаз” разъяснило потребителям, как формировались ноябрьские счета на оплату

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АО «Молдовагаз» информирует, что основанием для составления счёта-фактуры к оплате служат регламентируемые цены на природный газ, а также показания приборов учёта, считанные системным оператором в конце каждого месяца. Таким образом, в ноябре 2022 года бытовым потребителям было направлено свыше 622 тысяч счетов-фактур на основе собранных данных посредством оплаченных предшествующих фактур, радиомодулей, телефонных звонков в контакт-центр по номеру 1304, приложения Viber Chatbot, интернет-страниц оператора и поставщика и прочих источников.

С учётом ареала обслуживания конечных потребителей системными операторами и ограниченным сроком по сбору данных, включая обязательство расчёта компенсаций, предоставляемых правительством Республики Молдова, считывание показаний приборов учёта газа за ноябрь 2022 года началось раньше обычного. Данная ситуация предопределила применение принципа экстраполяции объёма потреблённого газа со дня считывания данных до дня фактического фактурирования для 1077 потребителей, в основу которого легла история предыдущего потребления, – сообщается на странице предприятия.

Кроме этого, 681 бытовому потребителю счета к оплате были направлены на основе оценочных данных потребления природного газа, в связи с невозможностью доступа персонала системных операторов к измерительному оборудованию.

В случае выявления ошибок в фактурировании конечный потребитель вправе обратиться в коммерческие представительства АО «Молдовагаз» и контакт-центр по единому номеру 1304.

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