“Молдовагаз” продолжает отключать должников от услуги

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По состоянию на 25 августа задолженность конечных потребителей за поставленный природный газ составила 55,872 миллиона леев, в том числе 19,254 млн леев у небытовых и 36,618 млн леев у бытовых потребителей.

Предприятие сообщает, что последует процедура отключения потребителей-должников:

с 29 августа 2022 года – небытовых потребителей;

с 1 сентября 2022 года – бытовых потребителей.

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