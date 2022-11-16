“Молдовагаз” просит граждан вовремя оплачивать фактуры

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По состоянию на 13 ноября конечные потребители были должны АО “Молдовагаз” 493,378 миллиона леев, из которых 211,146 млн приходятся на небытовых потребителей и 282,232 млн – на бытовых.

Предприятие напоминает, что крайний срок оплаты фактуры за октябрь в случае небытовых потребителей – 15 ноября, а в случае бытовых – 20 ноября.

АО “Молдовагаз” просит граждан и экономических агентов принять все меры для погашения накопленной задолженности.

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