“Молдовагаз” просит граждан вовремя оплачивать фактуры

“Молдовагаз” просит граждан вовремя оплачивать фактуры

По состоянию на 13 ноября конечные потребители были должны АО “Молдовагаз” 493,378 миллиона леев, из которых 211,146 млн приходятся на небытовых потребителей и 282,232 млн – на бытовых.

Предприятие напоминает, что крайний срок оплаты фактуры за октябрь в случае небытовых потребителей – 15 ноября, а в случае бытовых – 20 ноября.

АО “Молдовагаз” просит граждан и экономических агентов принять все меры для погашения накопленной задолженности.

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