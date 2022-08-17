«Молдовагаз» просит «Газпром» отсрочить до конца 4-го квартала срок оплаты авансовых платежей за август

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Ниже приводим его комментарий от первого лица:

«В последние дни я получил множество обращений от представителей СМИ и экспертов в области энергетики по поводу текущей ситуации в отрасли, а также причин, которые обусловили недавнее обращение с целью актуализации тарифа на природный газ, что связано с резким ростом закупочных цен.

1. Обращение АО «Молдовагаз» в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) было осуществлено в соответствии с национальными нормами, оно является обоснованным, исходя из цифр и расчетов. Запрошенный «Молдовагаз» тариф не содержит скрытых элементов и строго покрывает регламентируемые затраты. Ничего больше.

2. Энергетическая отрасль жизненно необходима для социально-экономической жизни страны, и каждый ее элемент должен подходить к своей миссии ответственно. Команда «Молдовагаз» ежедневно выполняет данную миссию со всей ответственностью и приверженностью, ожидая подобного отношения и со стороны регулятора. Утвержденные НАРЭ тарифы должны обеспечивать эффективную функциональность и финансовую жизнедеятельность поставщика, и именно это предусматривают нормы, согласно которым действует агентство.

К сожалению, постановление НАРЭ от 4 августа 2022 года не позволяют «Молдовагаз» выполнить свои контрактные обязательства, прямо и негативно сказываются на финансовой жизнедеятельности и эффективной функциональности предприятия, ставя при этом под знак вопроса бесперебойную поставку природного газа.

3. В период январь-июль 2022 года тарифные отклонения составили 954 миллиона леев. Более того, в августе они достигнут около 409 миллионов леев, а в сентябре – порядка 623 миллионов леев. Данные отклонения около 2 миллиардов леев неизбежно должны быть включены в тариф на газ для конечных потребителей.

Задержка контрактных платежей ведет и к росту задолженности перед поставщиком, которая на сегодняшний день и так является очень внушительной, что отрицательно сказывается на отношениях между поставщиком газа и АО «Молдовагаз». Команда предприятия постоянно прилагает усилия с целью продемонстрировать, что оно является добропорядочным и предсказуемым партнером, а такое доверие является важным элементом в переговорном процессе со всеми поставщиками с целью получить наиболее выгодные условия для потребителей Молдовы.

В этих обстоятельствах АО «Молдовагаз» вынуждено в очередной раз просить поддержки правительства в виде прямой государственной помощи, или оплаты исторических долгов АО «Термоэлектрика» для покрытия кассового разрыва, который будет сформирован в августе-сентябре текущего года с целью полного покрытия стоимости природного газа, импортированного от основного поставщика.

Кроме этого, АО «Молдовагаз» обратилось к ПАО «Газпром» с просьбой отсрочить до конца 4-го квартала срок оплаты авансовых платежей за август – сентябрь текущего года».

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