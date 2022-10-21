“Молдовагаз” продолжает отключать от газа должников

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По состоянию на 19 октября сумма задолженности потребителей перед АО «Молдовагаз» составила 170,9 миллиона леев, из которых 110,6 миллиона леев приходятся на бытовых потребителей, а 60,3 миллиона леев – на небытовых.

– В целях обеспечения непрерывной работы системы природного газа страны и, в то же время, для недопущения увеличения задолженности потребителей, на основании п.105 Положения о поставке природного газа, утвержденного Постановлением НАРЭ №113/2019 от 19 апреля 2019 года, АО «Молдовагаз» инициирует процедуру отключения газоиспользующих установок потребителей-должников, – говорится в сообщении компании.

Гражданам напоминают, что поставка природного газа будет возобновлена после полной оплаты долга за природный газ и внесения платы за повторное подключение. Потребителей просят принять все необходимые меры для погашения долга.

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