“Молдовагаз” продолжает отключать от газа должников

“Молдовагаз” продолжает отключать от газа должников

По состоянию на 19 октября сумма задолженности потребителей перед АО «Молдовагаз» составила 170,9 миллиона леев, из которых 110,6 миллиона леев приходятся на бытовых потребителей, а 60,3 миллиона леев – на небытовых.

– В целях обеспечения непрерывной работы системы природного газа страны и, в то же время, для недопущения увеличения задолженности потребителей, на основании п.105 Положения о поставке природного газа, утвержденного Постановлением НАРЭ №113/2019 от 19 апреля 2019 года, АО «Молдовагаз» инициирует процедуру отключения газоиспользующих установок потребителей-должников, – говорится в сообщении компании.

Гражданам напоминают, что поставка природного газа будет возобновлена после полной оплаты долга за природный газ и внесения платы за повторное подключение. Потребителей просят принять все необходимые меры для погашения долга.

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