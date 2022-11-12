“Молдовагаз” продолжает отключать от газа должников

“Молдовагаз” продолжает отключать от газа должников

Так, за октябрь от сети было отключено 753 точки потребления, владельцы которых задолжали поставщику 8,081 млн. леев. Об этом сообщил глава компании “Молдовагаз” Вадим Чебан.

– При этом 315 потребителей были переведены на ежемесячную авансовую оплату на протяжении одного года в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа, – написал он в своем телеграм-канале.

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