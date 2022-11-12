“Молдовагаз” продолжает отключать от газа должников

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Так, за октябрь от сети было отключено 753 точки потребления, владельцы которых задолжали поставщику 8,081 млн. леев. Об этом сообщил глава компании “Молдовагаз” Вадим Чебан.

– При этом 315 потребителей были переведены на ежемесячную авансовую оплату на протяжении одного года в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа, – написал он в своем телеграм-канале.

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