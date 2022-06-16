«Молдовагаз» призывает потребителей в кратчайшие сроки оплатить счета

«Молдовагаз» призывает потребителей в кратчайшие сроки оплатить счета

Об этом на своей странице в соцсети написал глава ведомства Вадим Чебан. 

– В целях обеспечения выполнения АО «Молдовагаз» договорных обязательств, взятых на себя перед внешним поставщиком природного газа, и во избежание ограничения его поставок, убедительно прошу конечных потребителей в кратчайшие сроки произвести оплату за текущее потребление природного газа. Крайним сроком оплаты счёта за природный газ, потреблённый в мае 2022 года, является 15 июня 2022 года для небытовых потребителей, и 20 июня 2022 для бытовых потребителей, – напомнил он.

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