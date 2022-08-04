«Молдовагаз» попросит «Газпром» отсрочить оплату в августе

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Проект тарифа, предложенный сегодня НАРЭ, не покрывает ни закупочную цену, ни расходы по транспортировке, поставке и распределению природного газа. Как следствие, это приведёт к дальнейшему накоплению тарифных отклонений, которые на конец текущего года могут превысить 3,9 миллиарда леев, что негативно скажется на функциональности предприятия, отметил на своей странице в соцсети глава правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Согласно проекту НАРЭ, добавил он, в регулируемый тариф предлагается включить закупочную цену в размере 899,08 долларов США за тысячу кубометров, тогда как в августе она составляет 1458,92 долларов США за тысячу кубометров.

– АО «Молдовагаз» выполнит недавнее постановление национального регулятора о регулируемых ценах на природный газ, однако заложенные в него цифры ставят под знак вопроса выполнение финансовых контрактных обязательств перед ПАО «Газпром». В этой ситуации компания обратилась к внешнему поставщику с просьбой отсрочить оплату в августе, а в Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям направлено письмо об отсрочке выплаты НДС на природный газ за период апрель – август включительно. Другим предложением АО «Молдовагаз» является введение авансовых платежей со стороны предприятий теплоэнергосектора и/или перечисление в августе исторической задолженности за потребленный ими природный газ в размере 660 миллионов леев, – подчеркнул он.

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