«Молдовагаз» напоминает потребителям о способах передачи показаний счётчиков

АО «Молдовагаз» напоминает, что считывание или самостоятельная передача потребителем показаний счетчиков производится с 25 числа текущего месяца по 5 число следующего. В случае бытовых потребителей передача может быть осуществлена как по телефону, так и посредством физического присутствия контролера, который фотографирует показания приборов учёта.

Внедрение предприятием онлайн-услуг, включая «Личный кабинет потребителя», а также Viber ChatBot призвано упростить этот процесс. В то же время контроллеры газовой системы обязаны регулярно проверять целостность пломб на приборах учета природного газа. Нередко, как показывает практика, показания или искусственно занижаются, особенно зимой, или же пломбы срываются.

При желании потребитель может установить за свой счет smart-счетчик или систему передачи данных через радиомодуль, доступные в специализированных магазинах. Руководство АО «Молдовагаз» постоянно открыто к диалогу и предложениям по поводу улучшения взаимодействия с потребителями и сведению к минимуму возможных неприятных ситуаций, – отмечается в сообщении для прессы ведомства.

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