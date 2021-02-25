“Молдовагаз” напоминает потребителям о правилах и способах передачи показаний счётчиков

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Считывание или самостоятельная передача потребителем показаний счетчиков производится с 25 числа текущего месяца по 5 число следующего. В случае бытовых потребителей передача может быть осуществлена как по телефону, так и посредством физического присутствия контролера, который фотографирует показания приборов учёта.

Внедрение предприятием онлайн-услуг, включая “Личный кабинет потребителя”, а также Viber ChatBot призвано упростить этот процесс. В то же время контроллеры газовой системы обязаны регулярно проверять целостность пломб на приборах учёта природного газа. Нередко, как показывает практика, показания или искусственно занижаются, особенно в зимнее время, или же пломбы срываются, сообщает пресс-служба ведомства.

При желании потребитель может установить за свой счёт smart-счётчик или систему передачи данных через радиомодуль. Руководство АО “Молдовагаз” постоянно открыто к диалогу и предложениям по поводу улучшения взаимодействия с потребителями и сведению к минимуму возможных неприятных ситуаций.

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