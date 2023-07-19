“Молдовагаз” напоминает о способах передачи показаний счетчика

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Для удобства бытовых потребителей (физических лиц) АО “Молдовагаз” предусмотрело следующие варианты передачи показаний счетчика об объеме потребленного природного газа:

в разделе “Личный кабинет” на сайте moldovagaz.md;

в отдельной вкладке на сайте moldovagaz.md;

при оплате непосредственно на сайте moldovagaz.md;

вписать данные в счёт-фактуру при оплате в отделениях коммерческих банков и „Poșta Moldovei”, при оплате;

внести показания при оплате через приложения коммерческих банков, платформ RunPay, Paynet и Bpay;

внести показания при оплате в банкоматах коммерческих банков.

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