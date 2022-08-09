АО «Молдовагаз» начало отключать должников от газа

АО «Молдовагаз» начало отключать должников от газа

Как сообщили в предприятии, в июле от сети было отключено 58 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 394,8 тысяч леев.

50 потребителей были переведены на авансовую оплату в связи с осуществлённой ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потреблённого природного газа.

По данным АО «Молдовагаз», суммарный уровень оплаты за потреблённый в текущем году природный газ по состоянию на 31 июля составил 8,162 миллиарда леев и покрывает 99,3% от объёма поставок.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md