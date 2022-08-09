АО «Молдовагаз» начало отключать должников от газа

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Как сообщили в предприятии, в июле от сети было отключено 58 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 394,8 тысяч леев.

50 потребителей были переведены на авансовую оплату в связи с осуществлённой ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потреблённого природного газа.

По данным АО «Молдовагаз», суммарный уровень оплаты за потреблённый в текущем году природный газ по состоянию на 31 июля составил 8,162 миллиарда леев и покрывает 99,3% от объёма поставок.

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