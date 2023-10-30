Moldovagaz должен будет заплатить Energocom около 400 млн леев за хранение газа

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В 2022 году Moldovagaz должен будет заплатить компании Energocom около 400 млн леев за хранение газа. Такое решение НАРЭ приняло 27 октября. Это объясняется тем, что доля рынка Moldovagaz на 2022 год составляет 93,7%.

При этом в реальности компании придется заплатить ещё больше – например, за Rotalin Gaz (его доля была больше 3%). По данным НАРЭ, стоимость запасов окажет незначительное влияние на конечные тарифы, но всё же задержит возможное снижение тарифов на газ, пишет Телеграм-канал Business Pages.

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