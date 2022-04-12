Учащиеся из Молдовы завоевали три медали на Европейской олимпиаде по математике

0

Сборная Республики Молдова завоевала серебряную и две бронзовые медали на Европейской математической олимпиаде среди девушек, которая прошла в гибридном формате с 7 по 11 апреля.

– Серебряную медаль завоевала Аделина Андрей, ученица теоретического лицея “Оризонт” в Кишинёве, а бронзовые – учащиеся этого же лицея Аделина Патлатый и Бьянка Иордаки, – сообщили в Министерстве образования и исследований.

В олимпиаде, организованной Венгрией, приняли участие 222 учащихся из 57 стран. Молдову представляли четыре школьника и два преподавателя, передает moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.