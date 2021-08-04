Молдова завоевала четыре бронзовые медали на Международной олимпиаде по химии

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Четверо учащихся из нашей страны завоевали бронзовые медали на Международной олимпиаде по химии.

Это учащиеся Теоретического лицея «Оризонт» в Кишинёве, ученица лицея «Михай Эминеску» в Бельцах и ученик кишиневского лицея «Аристотель». Конкурс, организованный Японией, проходил онлайн с 25 июля по 2 августа, передаёт moldpres.md.

В состязании приняли участие 312 учащихся из 79 стран. Республику Молдова представляли четыре ученика и два учителя.

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