Молдова завоевала четыре бронзовые медали на Международной олимпиаде по химии

Молдова завоевала четыре бронзовые медали на Международной олимпиаде по химии

Четверо учащихся из нашей страны завоевали бронзовые медали на Международной олимпиаде по химии.

Это учащиеся Теоретического лицея «Оризонт» в Кишинёве, ученица лицея «Михай Эминеску» в Бельцах и ученик кишиневского лицея «Аристотель». Конкурс, организованный Японией, проходил онлайн с 25 июля по 2 августа, передаёт moldpres.md.

В состязании приняли участие 312 учащихся из 79 стран. Республику Молдова представляли четыре ученика и два учителя.

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