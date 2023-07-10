Молдова завоевала 7 медалей на чемпионате мира по каноэ среди юношей 

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Молдавские каноисты завоевали 7 медалей на чемпионате мира в Италии: пять у юношей до 23 лет и две у юниоров. Мария Оларашу завоевала две золотые и одну бронзовую медали.

Подопечная Виктора Ренейски одержала победу в парном разряде на 500 метров вместе с Даниелой Кочу и в смешанном заплыве на 500 метров в паре с Михаем Кихай, а в индивидуальном зачёте на дистанции 500 метров она выиграла бронзу. Очень хорошее выступление было и у Елены Глизан – серебро на 5000 метров и бронза на 1000 метров.

Среди юниоров Михаил Кульчак завоевал две бронзовые медали – в дистанции на 500 метров в личном зачёте и на 1000 метров в парном разряде вместе со Станиславом Банару, передаёт ipn.md.

Молдова заняла 4-е место в медальном зачёте после Венгрии, Испании и Германии, а в сумме – 7-е место.

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