Молдова заняла 7-е место на “Евровидении-2022”

Молдова заняла 7-е место на “Евровидении-2022”

Группа „Zdob și zdub” и братья Адваховы с песней Trenuletuțul” заняли седьмое место, набрав 253 балла – 14 баллов от жюри и 239 баллов от зрителей. Жюри из Молдовы дало 12 баллов Украине.

Она и заняла первое место. Группа „Kalush orchestra” исполнила „Stefania”. Коллектив набрал максимальное число баллов – 631, из которых 439 были от публики, передаёт IPN.

Второе место заняли представители Великобритании, за ними следуют Испания, Швеция, Сербия и Италия.

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