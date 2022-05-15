Молдова заняла 7-е место на “Евровидении-2022”

0

Группа „Zdob și zdub” и братья Адваховы с песней „Trenuletuțul” заняли седьмое место, набрав 253 балла – 14 баллов от жюри и 239 баллов от зрителей. Жюри из Молдовы дало 12 баллов Украине.



Она и заняла первое место. Группа „Kalush orchestra” исполнила „Stefania”. Коллектив набрал максимальное число баллов – 631, из которых 439 были от публики, передаёт IPN.

Второе место заняли представители Великобритании, за ними следуют Испания, Швеция, Сербия и Италия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.