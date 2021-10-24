Молдова занимает 12 место в мире по показателю смертности от коронавируса

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В Республике Молдова за последние 7 дней зарегистрирован один из наиболее высоких показателей смертности от коронавируса. Наша страна заняла 12 место в мире.

Так, согласно данным www.worldometers.info, за последние 7 дней в Молдове было зарегистрировано 253 летальных исхода от коронавируса, что означает 63 смерти на миллион жителей. Этот показатель вырос за неделю на четверть, пишет radiochisinau.md.

Больше всего смертей на прошлой неделе выявили в Румынии – 146 случаев на миллион населения. Следом Болгария – 117. Украина расположилась на 10 месте, Россия на 19.

С начала пандемии от коронавируса в Молдове скончались 7459 человек.