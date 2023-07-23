Молдова занимает 109 место в мире по потреблению мяса

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Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО) изучила потребление мяса в 185 странах и регионах мира по типу и количеству.

Прежде всего эксперты определили, что в разных государствах предпочитают разные виды мяса. Мировым лидером по потреблению говядины является Аргентина, свинины – Гонконг, баранины и козлятины – Монголия, домашней птицы – Сент-Винсент и Гренадины, рыбы и морепродуктов – Исландия, другого мяса (сюда входит кролик, верблюжатина, конина и дичь) – Папуа Новая Гвинея, пишет logos.press.md.

Рыба и морепродукты включены в список, поскольку они содержат те же органические компоненты (вода, жир и белок), что и другие виды мяса. Применявшиеся ранее в статистике ФАО определения касались только мяса млекопитающих.

Больше всего мяса в целом (включая рыбу) едят в Гонконге, Исландии и Макао. США на пятом месте.

В 70 странах (это 40%) люди отдают предпочтение птице. В 56 государствах – рыбе, в 29 – свинине, в 23 – говядине, в 5 – баранине. И только в 2 странах– другим видам.

В Молдове население из всех типов мяса предпочитает свинину. Ее в 2020 году было съедено в среднем 19,2 кг на человека. Далее следует птица – 17,2 кг, рыба (и морепродукты) – 11,7 кг, говядина – 1,9 кг, баранина и прочие – 0,3 кг.

Всего в нашей стране на человека пришлось в 2020 году 50,3 кг мяса (38,6 кг если не включать в список рыбу), что поставило Молдову на 109 место в мире по общему потреблению этого белкового продукта. В стране – мировом лидере, Гонконге, было съедено 202,1 кг на человека, из них 136,3 кг непосредственно мяса млекопитающих.

В Румынии общее потребление составило 74,4 кг, в Украине 63,3 кг, в России 98,6 кг.

Следует отметить, что значительная часть потребляемого в Молдове мяса импортируется.

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