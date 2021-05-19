Молдова закупит 700 тысяч доз вакцины Pfizer

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Соответствующее решение сегодня приняло правительство.

Как отметил временно исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой, вакцина поступит в страну в сентябре-октябре этого года. 700 тысяч доз хватит для вакцинации 350 тысяч граждан. Чокой также подчеркнул, что процесс иммунизации должен быть непрерывным, так как, согласно прогнозам ВОЗ, распространение вируса пойдёт на спад только в 2023 году, пишет diez.md.

Напомним, что вакцинация от коронавируса началась в Молдове в марте. В настоящее время проходит третий этап иммунизации, в рамках которого прививку могут получить все желающие. Пункты вакцинации работают нон-стоп, в том числе в выходные дни.

До настоящего времени в Молдову прибыли 4 типа вакцин от коронавируса: AstraZeneca, Pfizer, Sputnik и Sinovac.

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