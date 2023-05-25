Молдова закупила восемь тысяч флаконов вакцины против гепатита В

0

Национальная медицинская страховая компания (НМСК) выделила более 260 тысяч леев на закупку восьми тысяч флаконов рекомбинантной вакцины для профилактики вирусного гепатита В. Деньги были ассигнованы из фонда профилактических мероприятий НМСК.

Как уточнили в ведомстве, сыворотка индийского производства, соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения и предназначена для вакцинации взрослых, передаёт moldpres.md.

Партия вакцины была доставлена на прошлой неделе в нашу страну. Она поступила на национальный склад вакцин Национального агентства общественного здоровья.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.