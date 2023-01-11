Молдова заключила соглашения о признании водительских прав с тремя странами

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Республика Молдова заключила соглашения о признании и конвертации водительских прав с Италией, Турцией и Литвой. Также подписана декларация о намерениях относительно процедуры преобразования водительских прав с Федеральным министерством цифровой инфраструктуры и транспорта Германии.

Водительские права, выданные властями Республики Молдова, признаются на основании положений Венской конвенции о дорожном движении 1968 года в ряде государств. Это Португалия, Эстония, Бельгия, Болгария, Северная Македония, Албания, Чехия, Азербайджан, Грузия, Финляндия, Словакия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Сербия, Туркменистан, Армения, Казахстан, Польша, Словения и Катар.

Соглашения о конвертации водительских прав представляют собой двусторонние документы в письменной форме. Они устанавливают условия, при которых стороны признают водительские права, выданные властями того или иного государства-участника, и порядок их конвертации без сдачи дополнительных экзаменов, пишет ipn.md.

В настоящее время РМ находится в процессе переговоров по проектам соглашений о признании водительских прав с Испанией, Францией, Грецией, Латвией и Беларусью.

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