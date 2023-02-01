Молдова выступит в первом полуфинале “Евровидения” в Ливерпуле

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Представитель нашей страны на “Евровидении-2023” ещё не выбран (национальный финал назначен на 4 марта – прим. ред), однако жеребьёвка уже определила, что он выступит в первом полуфинале конкурса, который состоится 9 мая в Ливерпуле.

Мероприятие прошло вчера, после церемонии передачи символического ключа городу-хозяину конкурса. По правилам состязания, пятёрка стран-основателей (Италия, Великобритания, Франция, Германия, Испания) автоматически попадает в финал. Это касается и Украины, победившей на последнем конкурсе.

Согласно новым правилам голосования, решать судьбу полуфиналистов будут зрители, причём со всех стран мира.

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