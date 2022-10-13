Молдова выступила соавтором резолюции ООН против аннексии Россией ряда территорий Украины

Молдова выступила соавтором резолюции ООН против аннексии Россией ряда территорий Украины

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску. 

– Голосованием в Нью-Йорке международное сообщество вынесло свой вердикт: подавляющее большинство стран решительно поддержали резолюцию с требованием к России отказаться от незаконной аннексии оккупированных областей Украины. Наша страна выступила соавтором инициативы ЕС о немедленном, полном и безоговорочном выводе российских войск из Украины, – отметил Попеску. 

Ранее и Майя Санду заявляла, что Молдова не признает прошедшие в ряде областей Украины референдумы о присоединении к России и их результаты.

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