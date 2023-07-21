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Республика Молдова вышла из Международного соглашения по сахару. Соответствующий законопроект был принят парламентом во втором чтении.

Как говорится в пояснительной записке, причинами выхода из Международного соглашения по сахару стали: уменьшение в последние годы площади земель, засеянных сахарной свёклой, а также объёма переработанного сахара в Молдове; невозможность участия в пленарных заседаниях Совета Соглашения; обязательство по подготовке и периодическому предоставлению обширных статистических отчётов о производстве и переработке сахарной свеклы, что влечёт за собой административные расходы и расходы на персонал.

– Кроме того, Республика Молдова неоднократно просила уменьшить размер ежегодного взноса, который страна должна платить, однако эта просьба не была принята Международным советом по сахару. В текущем году взнос составляет около 140 тысяч леев, – говорится в пресс-релизе законодательного органа.

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