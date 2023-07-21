Молдова вышла из Международного соглашения по сахару

Молдова вышла из Международного соглашения по сахару

Республика Молдова вышла из Международного соглашения по сахару. Соответствующий законопроект был принят парламентом во втором чтении. 

Как говорится в пояснительной записке, причинами выхода из Международного соглашения по сахару стали: уменьшение в последние годы площади земель, засеянных сахарной свёклой, а также объёма переработанного сахара в Молдове; невозможность участия в пленарных заседаниях Совета Соглашения; обязательство по подготовке и периодическому предоставлению обширных статистических отчётов о производстве и переработке сахарной свеклы, что влечёт за собой административные расходы и расходы на персонал.

– Кроме того, Республика Молдова неоднократно просила уменьшить размер ежегодного взноса, который страна должна платить, однако эта просьба не была принята Международным советом по сахару. В текущем году взнос составляет около 140 тысяч леев, – говорится в пресс-релизе законодательного органа.

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