Молдова завоевала две золотые медали на молодёжном чемпионате Европы по пляжной борьбе

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Спортсмены из Республики Молдова завоевали две золотые медали на молодёжном чемпионате Европы по пляжной борьбе. Состязание прошло во Франции.

Павел Граур, весовая категория 70 кг, и Траян Кэпэцынэ, весовая категория 80 кг, оба члены Спортивного центра подготовки национальных сборных, стали чемпионами Европы. Поддержку бойцам оказали тренеры Николае Скуртул, Борис Савва, Максим Гылкэ и Сергей Гурин, передаёт moldpres.md.

Участие в чемпионате стало возможным при финансовой поддержке Министерства образования и исследований.

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