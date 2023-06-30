Молдова завоевала две золотые медали на молодёжном чемпионате Европы по пляжной борьбе

Молдова завоевала две золотые медали на молодёжном чемпионате Европы по пляжной борьбе

Спортсмены из Республики Молдова завоевали две золотые медали на молодёжном чемпионате Европы по пляжной борьбе. Состязание прошло во Франции.

Павел Граур, весовая категория 70 кг, и Траян Кэпэцынэ, весовая категория 80 кг, оба члены Спортивного центра подготовки национальных сборных, стали чемпионами Европы. Поддержку бойцам оказали тренеры Николае Скуртул, Борис Савва, Максим Гылкэ и Сергей Гурин, передаёт moldpres.md.

Участие в чемпионате стало возможным при финансовой поддержке Министерства образования и исследований.

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