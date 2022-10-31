Молдова выдворяет одного из сотрудников российского посольства после инцидента в Наславче

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Один из сотрудников российского посольства в Молдове был объявлен молдавскими властями персоной нон грата. Его обязали покинуть территорию РМ.

Решение было принято сегодня, после инцидента в Наславче, и доведено до сведения посла РФ в Молдове Олега Васнецова.

Руководителю дипмиссии также сообщили, что атаки на энергетическую инфраструктуру соседней страны создают всё больше угроз для энергетической безопасности Молдовы.

Москва ответит на высылку российского дипломата из Молдавии, заявили в МИД РФ, пишет ТАСС.

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