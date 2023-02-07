Молдова вводит новые механизмы пересечения границы

0

В Международном аэропорту Кишинёва будет запущен новый механизм для оптимизации движения пассажиров. Кроме того, ожидаются изменения в порядке пересечения сухопутной границы. Об этом сообщил начальник Пограничной полиции Росиан Василой.

Согласно новому механизму, граждане, которые будут пересекать границу с паспортами стран Европейского союза, будут проходить контроль у стойки с надписью “EU PASSPORTS”, а пассажиры с паспортами не входящих в блок ЕС стран будут проходить контроль у стойки с надписью “ALL PASSPORTS”, передаёт ipn.md.

– Мы практически находимся на последнем этапе проверки нового механизма оптимизации трафика через Международный аэропорт Кишинёва. Например, отдельные потоки для граждан Республики Молдова и граждан Европы или категории других паспортов – это действия, которыми мы управляем в пилотном режиме, как и везде в ЕС. Двигаться нужно быстро, чтобы внедрить механизм к лету, а может быть, даже быстрее, – сказал Росиан Василой.

Глава Пограничной полиции отметил также, что в четверг, 9 февраля, будет подписано Соглашение между Республикой Молдова и Румынией, на основании которого на КПП “Леушень-Албица” будет установлен совместный контроль только при въезде на территорию Румынии. Новый режим будет применяться с начала весны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.