Молдова впервые примет чемпионат Европы по тяжёлой атлетике

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Более 400 спортсменов из 38 стран и около 200 человек технического персонала примут участие в чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, который пройдёт в Кишинёве с 1 по 10 июля.

Молдова впервые примет чемпионат Европы в рамках олимпийского спортивного мероприятия. Нашу страну будут представлять около 40 юных тяжелоатлетов, пишет moldpres.md.

Соревнования предназначены для спортсменов в возрасте 15 и 17 лет. Участники будут соревноваться за звание чемпиона в разных весовых категориях как среди юношей, так и среди девушек. Мероприятие пройдёт в Arena Chisinau – крупнейшем культурно-спортивном комплексе страны.

Чемпионат организован Федерацией тяжёлой атлетики Республики Молдова при финансовой поддержке Министерства образования и исследований.

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