Молдова возобновила почтовое сообщение ещё с десятью странами

Молдова возобновила почтовое сообщение ещё с десятью странами

ГП “Почта Молдовы” возобновило отправку писем и посылок в 10 стран. Это Ангола, Бенин, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Гамбия, Ирак, Руанда, Того и Уганда.

Кроме того, было возобновлено почтовое авиасообщение с Австралией для всех категорий отправлений (EMS, письменная корреспонденция, посылки). Отправка писем и посылок из Республики Молдова будет осуществляться согласно расписанию рейсов.

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