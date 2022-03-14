Молдова возобновила автобусное сообщение с Россией в обход Украины

Молдова возобновила автобусное сообщение с Россией в обход Украины

Автобусное сообщение между Молдовой и Россией, которое ранее было прервано из-за начала специальной военной операции, в понедельник возобновлено в обход Украины, сообщает TVR MOLDOVA. 

Уточняется, что маршрут проходит через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Путешествие занимает свыше 48 часов в связи с загруженностью таможен.

Кроме того, начали отправляться автобусы из Молдовы на Украину – в Одессу и Черновцы. Некоторые украинские беженцы из менее пострадавших регионов начали возвращаться домой.

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